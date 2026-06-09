Fabrizio Romano: “Provedel vuole andare all’Inter ma non c’è ancora un accordo”

Durante gli aggiornamenti di mercato sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha parlato del Futuro del portiere della Lazio, Ivan Provedel e delle offerte dell’Inter. Ecco le sue parole:

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Le parole di Romano su Provedel

“Si continua a lavorare per Provedel all’Inter che sta mantenendo i contatti. Non vorrebbe spendere troppo per quello che nell’idea iniziale sarebbe un secondo portiere, la Lazio continua a chiedere di più dei 2 mln che offre l’Inter. Il giocatore vuole andare all’Inter, ma al momento tra club c’è ancora da sbloccare e lavorare”.

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