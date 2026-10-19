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Romano: “La Lazio demolisce la Juventus”
Successo clamoroso della Lazio sul campo della Juventus, battuta con un netto 3-0: Fabrizio Romano sottolinea la portata della vittoria rotonda dei biancocelesti con un post condiviso sui suoi canali social.
LEGGI ANCHE: La Lazio ritrova il gol dalla difesa, l’ultima volta fu nel derby
Il post di Romano sulla vittoria travolgente della Lazio contro la Juventus
“La Lazio demolisce la Juventus!”. Così Fabrizio Romano sintetizza la travolgente vittoria della Lazio all’Allianz Stadium, dove si è abbattuta come una tempesta sulla Juventus. Una semplice frase che riassume alla perfezione il risultato inappellabile del campo.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|LAZIO
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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