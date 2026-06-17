Romano: “Provedel all’Inter, here we go! Alla Lazio 3 milioni”

È fatta per Ivan Provedel all’Inter e l’annuncio è arrivato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano con il suo classico ‘Here we go!”: di seguito il post del giornalista pubblicato sulla sua pagina X.

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Romano annuncia Provedel all’Inter

“L’Inter ha raggiunto un accordo per ingaggiare Ivan Provedel dalla Lazio come nuovo portiere per 3 milioni di euro. Firmerà un contratto triennale e avrà il ruolo di secondo dietro Martinez”.

🚨 Inter agree deal to sign Ivan Provedel as new goalkeeper from Lazio for €3m ⚫️🔵



Provedel signs a three year deal and joins as backup for the Spanish goalkeeper Josep Martinez — starting next season. 🧤🇮🇹 pic.twitter.com/MOQgSrlfUf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2026

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