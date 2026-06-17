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Romano: “Provedel all’Inter, here we go! Alla Lazio 3 milioni”
È fatta per Ivan Provedel all’Inter e l’annuncio è arrivato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano con il suo classico ‘Here we go!”: di seguito il post del giornalista pubblicato sulla sua pagina X.
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Romano annuncia Provedel all’Inter
“L’Inter ha raggiunto un accordo per ingaggiare Ivan Provedel dalla Lazio come nuovo portiere per 3 milioni di euro. Firmerà un contratto triennale e avrà il ruolo di secondo dietro Martinez”.
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