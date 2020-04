Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMULO LAZIO GENOA – L’ex giocatore biancoceleste, Romulo, ha vestito la maglia della Lazio per solo 6 mesi ma nella sua mente è rimasto un ricordo indelebile. Infatti, ancora oggi, gli capita spesso di condividere su Instagram foto degli attimi vissuti a Roma. Oggi on collegamento con il giornalista Andersinho Marques è tornato a parlare della squadra di Inzaghi. Di seguito le sue parole.

Le parole di Romulo

“Ancora oggi i tifosi della Lazio mi scrivono, dimostrano un grande affetto per me. Ho stretto amicizia con i brasiliani che giocavano in biancoceleste, poi in particolare con Bastos, Strakosha, Parolo e Caicedo. La Lazio è una grande famiglia”. Sulla richiesta della sua permanenza: “Solo Tare lo sa”.

