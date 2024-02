Romulo: "Lazio brava a sfruttare momento no del Bayern"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMULO INTERVISTA LAZIO- Nonostante nella capitale la testa sia giustamente alla partita contro il Torino, a firenze già si sta pensando alla sfida contro i biancocelesti. Il doppio ex del match Romulo ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola della sfida di Champions contro il Bayern e dell'andamento in campionato della squadra di Sarri.

Le parole di Romulo

"Difficile spiegare il momento della Lazio. Ha fatto una grande gara contro il Bayern, che però in questo momento è in crisi. Considerando il campionato non sta facendo bene quindi probabilmente è stata brava in Champions a sfruttare il momento no del Bayern. Mi ha stupito il campionato negativo della Lazio perché sono un appassionato di Maurizio Sarri, fin dai tempi dell'Empoli. Anche Jorginho mi diceva che secondo lui era uno dei migliori allenatori".