Ex Lazio, Ronaldo riparte da Mestre

Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito internet il Mestre ha annunciato l’acquisto di Ronaldo Pompeu da Silva, calciatore passato dalla Lazio pur senza mai esordire in partite ufficiali. Il centrocampista ha deciso così di ripartire dalla Serie D, dopo aver vestito le maglie di Empoli e Salernitana, dove si era trasferito in prestito proprio dal club capitolino.

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Ronaldo Pompeu da Silva al Mestre: l’annuncio del club

“L’Associazione Calcio Mestre ufficializza l’arrivo in arancionero del centrocampista brasiliano Ronaldo Pompeu da Silva, classe 1990, reduce dall’esperienza con il CD Castellón nella Segunda División spagnola.

Nato a Caxambu do Sul l’8 aprile 1990, Ronaldo arriva a Mestre portando con sé un curriculum costruito in oltre quindici anni di calcio professionistico tra Italia e Spagna.

Cresciuto calcisticamente nel Mantova, ha esordito giovanissimo in Serie B, categoria nella quale ha vestito anche le maglie di Padova, Grosseto, Empoli, Pro Vercelli, Salernitana e Novara. Nel corso della propria carriera ha inoltre disputato gare in Serie A con l’Empoli, prima del passaggio alla Lazio nel gennaio 2016.

Successivamente è diventato uno dei centrocampisti più riconoscibili della Serie C, vivendo stagioni importanti con Novara, Padova e L.R. Vicenza. Proprio con il Padova ha indossato anche la fascia di capitano, risultando determinante nella stagione 2020/21 con reti e assist e sfiorando la promozione in Serie B nella finale playoff contro l’Alessandria.

Nell’estate 2025 ha lasciato l’Italia per trasferirsi al CD Castellón, affrontando per la prima volta il calcio spagnolo. Nell’ultima stagione ha collezionato 18 presenze nella Segunda División, realizzando anche una rete contro l’Almería.

Centrocampista dalla spiccata qualità tecnica, Ronaldo può agire davanti alla difesa o in posizione più avanzata. Visione di gioco, precisione nel palleggio, conclusione dalla distanza e particolare efficacia sui calci piazzati sono caratteristiche che ne hanno accompagnato l’intera carriera.

Con il suo arrivo, il Mestre inserisce nel proprio centrocampo un giocatore di grande esperienza e personalità, capace di alzare ulteriormente il livello tecnico e competitivo della rosa a disposizione di mister Gianni D’Amore”.

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