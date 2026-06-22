Monopoli: “Gila vuole con forza il Napoli, ma molto dipende da Lotito”

La giornalista de Il Mattino, Rosa Monopoli, intervenuta in un’intervista sulle frequenze di 1 Station Radio nel programma “1 Football Club”, ha parlato tra le altre cose anche del possibile approdo di Mario Gila al Napoli. Ecco il suo intervento.

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Le parole di Rosa Monopoli nell’intervista su Gila al Napoli

“Mario Gila vuole diventare un giocatore del Napoli e il Napoli vorrebbe averlo nella propria difesa. Però l’80% dell’operazione dipende dalla Lazio. Sappiamo che Claudio Lotito non è solito fare sconti, men che meno a De Laurentiis, nonostante tra i due ci sia stima reciproca. È anche vero che Gila ha un contratto in scadenza nel 2027 e il Napoli non vorrebbe investire tutti i 30 milioni richiesti per un giocatore che, tra un anno, potrebbe arrivare a zero.

Inoltre c’è la questione della rivendita, perché il 50% di un’eventuale cessione spetterebbe al Real Madrid. Ci sono quindi diversi aspetti da valutare. Io credo che Gila possa effettivamente diventare un giocatore del Napoli, ma non so dirti quando. Il giocatore vuole fortemente vestire l’azzurro, però molto dipende dal presidente della Lazio“.

Redazione Lazionews.eu

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