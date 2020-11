Tempo di lettura: < 1 minuto

ROSSI LAZIO – Il primo scorcio di stagione non è stato per niente semplice per la Lazio. La squadra si è trovata ad affrontare diversi impegni dispendiosi sia psicologicamente che fisicamente. Per il momento, però, Immobile e compagni hanno risposto bene all’impatto con la Champions e l’ex tecnico Delio Rossi, dai microfoni di TMWradio, ha voluto mettere in guardia l’ambiente laziale. Ecco le sue parole.

Occhio al campionato

Era prevedibile. Se non sei abituato a giocare la Champions ogni anno e ci torni dopo 13 stagioni, volendo o no il focus è proprio sulla Champions e perdi qualcosa in campionato. La Lazio dovrebbe pensare che la Champions è importante ma senza rischiare di perdere terreno in campionato col rischio peraltro poi di non rientrare nella Champions stessa”.

