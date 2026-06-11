Rovella al lavoro per lasciarsi l’incubo alle spalle

E’ stata una stagione travagliata per Nicolò Rovella, già al lavoro per farsi trovare pronto per l’inizio degli impegni della Lazio ed evitare di ricadere nel calvario che l’anno passato lo ha tenuto fuori per lungo tempo; per questa ragione, sta seguendo un percorso di allenamento dedicato con un personal trainer.

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Rovella già al lavoro: il piano di allenamento con il personal trainer

Come riportato da il Messaggero, Nicolò Rovella si trova attualmente a Torino, dove sta lavorando con un personal trainer per farsi trovare pronto e non essere costretto a rivivere l’incubo della passata stagione. La pubalgia, la terapia conservativa, l’operazione e, quando tutto sembrava volgere al meglio, la frattura della clavicola, che l’hanno tenuto fuori dal campo per molto, troppo tempo.L’obiettivo, allora, è di farsi trovare pronto per il 13 luglio, quando a Formello inizierà la preparazione della stagione dei biancocelesti.

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