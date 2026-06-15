CALCIOMERCATO LAZIO
Rovella apre all’addio, ma le offerte latitano
Il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella ha spesso dichiarato amore eterno al club capitolino, ma le ultime vicissitudini potrebbero anche portarlo ad accettare la corte di altre squadre: al momento non ci sarebbero state offerte per l’ex Monza. Gli ultimi aggiornamenti.
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Rovella non ha chiuso alla possibilità di partire nella prossima finestra di calciomercato: ecco la sua situazione in questo momento.
La Lazio ha bisogno di cedere almeno uno dei suoi big per finanziare il calciomercato estivo. Secondo Il Messaggero il principale indiziato a partire sarebbe Mario Gila, ma anche Nicolò Rovella potrebbe lasciare la Capitale in caso di offerta congrua. Sarebbe stato lo stesso calciatore ad aprire a tale possibilità. Il quotidiano romano, tuttavia, sottolinea come al momento non ci siano state offerte, se non una tiepida manifestazione di interesse dell’Inter diverse settimane fa.
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