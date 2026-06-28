Rovella: il rinnovo oggi è bloccato ma serve evitare nuovi casi Gila

Il contratto di Nicolò Rovella oggi recita come data di scadenza il 30 giugno 2028 e per i paletti imposti dal mercato a saldo zero oggi la Lazio non può prolungare l’accordo. Tuttavia in futuro potrebbe diventare un tema importante per scongiurare nuovi casi Gila o Romagnoli.

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Rovella, tra il rinnovo bloccato e il rischio di un nuovo caso Gila

Il Corriere dello Sport questa mattina torna a parlare di Rovella, punto fermo della Lazio di Gattuso oggi ma col futuro ancora da scrivere. Come sottolinea il quotidiano, al momento è il rinnovo è bloccato dal mercato a saldo zero, che consente prolungamenti solo se privi di adeguamento economico e dunque alle medesime cifre percepite.

Il giocatore è tra quelli con una valutazione di mercato maggiore all’interno della rosa e per tanto sarebbe un danno non da poco se si arrivasse a ridosso della scadenza e la Lazio non avesse il coltello dalla parte del manico come nei casi recenti di Gila e Romagnoli.

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