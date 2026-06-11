Rovella, centrale al progetto Gattuso ma in caso di offerta di una big chiederà di partire

Gattuso, il designato a sostituire Sarri sulla panchina della Lazio, ha preso una decisione definitiva su Rovella

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Gattuso punterà su Rovella per rilanciare la Lazio: il motivo

AGGIORNAMENTO 10 GIUGNO – Secondo quanto affermato questa mattina da Il Messaggero dai primi contatti tra Gattuso e Rovella sarebbe emersa si la volontà del centrocampista di restare alla Lazio ma anche l’intenzione di quest’ultimo di valutare offerte se provenienti dalle big. Il tecnico lo stima e ha già cercato in ogni modo di convincerlo a restare. Nei prossimi giorni l’agente Giuseppe Riso incontrerà Lotito per fare il punto della situazione.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, di fatto, Gattuso ha deciso di puntare fortemente su Nicolò Rovella. Tra i due, che già si conoscono, ci sarebbe già stato un contatto telefonico. L’ex ct considera il giocatore un perno fondamentale nel suo 4-2-3-1- Nei due di due centrocampo insieme a lui potrebbe esserci Taylor che, però, potrà essere schierato anche sulla trequarti.

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