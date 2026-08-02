Ascoli-Lazio, Rovella: “Con Gattuso esaltiamo le nostre caratteristiche”.

Terminata Ascoli-Lazio vinta 1-2 dai biancocelesti, ai canali ufficiali del club capitolino ha rilasciato la sua intervista Niccolò Rovella, molto soddisfatto di questo nuovo ciclo e del rapporto che già si sta instaurando con il mister.

LEGGI ANCHE: Ascoli-Lazio, giro di campo per i tifosi

Le parole di Rovella nell’intervista dopo Ascoli-Lazio

“Sono segnali importanti anche se sono le prime amichevoli. Il risultato è importante ma lo è anche mettere minuti nelle gambe e capire le indicazioni del mister, riprendere la gara rimane comunque un segnale importante. Il mister è fantastico e noi lo seguiamo, siamo un bel gruppo. Fa sempre bene vincere, tra poco c’è la Coppa Italia e dobbiamo farci trovare pronta. Dobbiamo prendere confidenza con il modulo e con gioco diverso rispetto all’anno scorso ma oggi possiamo esaltare le nostre caratteristiche. Bello aver giocato così davanti ai tifosi, vederli sugli spalti ci fa venire voglia di vincere”.

Rovella sul ciclo di Gattuso

“Il mister è fantastico, ci aiuta e ha grinta. Questi principi di gioco esaltano le nostre qualità e carattertiche, per questo dobbiamo seguirlo. Andiamo in difficoltà in alcuni momento ma siamo sulla buona strada. Voglio dimenticare l’anno scorso, è stato difficile anche per vicende fuori dal campo. Ora voglio ripartire, il mister mi ha aiutato molto e sono felice i ragazzi sono fantastici. Mi diverto in campo e questo è l’importante”.

Rovella in mixed zone

Il centrocampista ha rilasciato alcune dichiarazioni anche in zona mista: “Se ci manca ancora qualcosa? Sono andati via giocatori importanti ma io credo e spero che la società faccia ancora qualcosa sul mercato. I giocatori che abbiamo devono crescere e stiamo crescendo tutti, abbiamo avuto tanti infortuni lo scorso anno e recuperare giocatori sarà importante. Io non faccio il ds, sono andati via giocatori importanti ma ne sono arrivati. Taylor credo che sia un giocatore importante, anche Doekhi che ha esperienza. Gila sappiamo che era fortissimo e importante, ma chi vuole stare alla Lazio resta e lotta per questa causa. Io ci credo e secondo me è importante ritornare in Europa. Chi vuole rimanere per l’obiettivo è giusto che rimanga, chi non vuole rimanere può andare. L’Europa è l’obiettivo? La società ambisce a quello, io in primis ambisco a ritornare in Europa”.

Rovella sui tifosi

“Oggi è stato fantastico, ci danno un’emozione a me in particolare. Anche ai compagni, ai nuovi che sono arrivati adesso che non conoscono l’ambiente hanno capito oggi cosa significa. I tifosi lo sanno sono molto importanti per noi. Spero in un passo della società? Sicuramente, i tifosi per noi sono importanti e il clima che c’è adesso all’Olimpico io l’ho visto poche volte in Serie A. Ci danno qualcosa in più”.

Rovella sull’Ascoli

“Gioca molto bene, mia spettavo che giocasse così bene. Il mister loro è molto bravo. Il primo tempo eravamo imballati, poi abbiamo preso le misure”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP