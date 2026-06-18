La Lazio riparte da Rovella: Nicolò vuole la rivincita, per Gattuso è un punto fermo

Nicolò Rovella ripartirà dalla Lazio, questo è uno dei pochi punti fermi dell’ennesima estate dissestata in casa biancoceleste: Nicolò vuole rilanciarsi dopo una stagione piena di stop e infortuni, e per Gattuso il mediano della Nazionale rappresenta un punto fermo da cui ripartire.

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Rovella riparte dalla Lazio: Gattuso pronto a rilanciare Nicolò

Il centrocampista biancoceleste rappresenta uno dei pochi punti fermi di quella che sarà la prossima Lazio, ancora piena di incognite e punti di domanda. Dopo una stagione piena di intoppi e infortuni, Nicolò ripartirà da Gattuso e da una voglia matta di rilanciarsi nel calcio giocato. Accanto a lui, Rino, immagina già Taylor, considerato un altro imprescindibile da parte del tecnico calabrese.

Per Rovella si apre una stagione che avrà il sapore della rivincita, del riscatto. L’ultima trascorsa, con Sarri sulla panchina, è stata forse la più difficile di tutta la sua carriera. Tantissimi gli infortuni: prima la pubalgia, trascinata tra terapia conservativa e operazione chirurgica, e poi la frattura scomposta della clavicola destra. Il conteggio finale parla di appena 13 presenze e 618 minuti giocati in totale, una miseria per un calciatore come lui.

Nicolò è sempre stato giudicato centrale nel progetto tecnico della Lazio e ora, con Gattuso prossimo alla panchina biancoceleste, questa convinzione si rafforzerà. C’è poi da considerare un aspetto che pesa di più di qualsiasi altro: la volontà del calciatore. Rovella vuole restare e rilanciarsi, ritrovare continuità e costanza di rendimento. Vuole tornare a essere un centrocampista totale, perno e punto di riferimento tecnico della squadra.

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