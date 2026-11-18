Nicolò Rovella è finalmente a disposizione dopo il lungo stop e dovrebbe rivedere il campo contro il Lecce, tuttavia dovrà lottare per un posto da titolare perché le gerarchie in casa Lazio restano aperte.

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Lazio, torna Rovella ma dovrà lottare per un posto da titolare

L’infortunio di Rovella ha dato modo a Reda Belahyane di mettersi in mostra in questi mesi e il giocatore ha ripagato sul campo la fiducia di Gattuso. Tenerlo fuori in questo momento è difficile e perciò come sottolineato da Il Corriere dello Sport Rovella dovrà lottare per una maglia da titolare. Le gerarchie nella Lazio sono molto aperte e non solo per quanto riguarda il centrocampo. Gattuso valuterà volta volta rendimento e condizione fisica dei propri giocatori per prendere le dovute decisioni.

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