Lazio priva di idee: per la difesa c’è ancora Rugani

Altro giro di mercato, altro tormentone che torna di moda: per Il Messaggero la Lazio sarebbe tornata a lavorare per soffiare Daniee Rugani della Juventus.

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Rugani torna nel mirino della Lazio: tutti gli aggiornamenti

In questi casi è impossibile non dirlo: certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ecco dunque che Rugani sarebbe nuovamente finito nelle mire della Lazio che, a corto di difensori e con un Romagnoli già in partenza, ha bisogno di idee. E siccome le stesse sono spesso mancate negli anni, ecco che il classe 1994 torna ad essere l’uomo in più da consegnare al tecnico di turno. Sono diversi anni che il centrale viene girato dalla Juve in prestito, chissà che questa volta non toccherà davvero alla Lazio dargli una maglia.

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