Connect with us

CALCIOMERCATO LAZIO

Lazio priva di idee: per la difesa c’è ancora Rugani

Published

2 ore ago

on

Rugani Lazio

Altro giro di mercato, altro tormentone che torna di moda: per Il Messaggero la Lazio sarebbe tornata a lavorare per soffiare Daniee Rugani della Juventus.

LEGGI ANCHE: Ritorno di fiamma per Dominguez? Gli ultimi giorni di mercato possono cambiare tutto

Rugani torna nel mirino della Lazio: tutti gli aggiornamenti

In questi casi è impossibile non dirlo: certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ecco dunque che Rugani sarebbe nuovamente finito nelle mire della Lazio che, a corto di difensori e con un Romagnoli già in partenza, ha bisogno di idee. E siccome le stesse sono spesso mancate negli anni, ecco che il classe 1994 torna ad essere l’uomo in più da consegnare al tecnico di turno. Sono diversi anni che il centrale viene girato dalla Juve in prestito, chissà che questa volta non toccherà davvero alla Lazio dargli una maglia.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 01ª 24/08/2026 · 18:30
Bologna
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Coppa Italia 16/08/2026 · 21:15
Lazio
0-2
Finale
Mantova
Sconfitta
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI