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Runjaic a rischio esonero: due ex Lazio tra i papabili sostituti
Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, rischia grosso: dopo l’ultima brutta sconfitta contro la Roma, che ha rifilato ben 5 gol ai bianconeri friulani, a Udine stanno riflettendo seriamente sul futuro del tecnico, il quale potrebbe essere esonerato; tra i possibili sostituti ci sono due ex Lazio.
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Esonero Runjaic: due ex Lazio potrebbero sedersi sulla panchina dell’Udinese
La società dei Pozzo, a detta di Tutto Mercato Web, è pronta a sostituire Runjaic: resta solo da capire se gli sarà data un’altra possibilità prima del turno di sosta o se si procederà prima, viste le tante sconfitte consecutive. I profili valutati, al momento, sono quelli di Roberto D’Aversa, Paolo Zanetti e due ex Lazio, ovvero Vladimir Petkovic e Davide Ballardini. Tra questi potrebbe esserci il prossimo allenatore dei friulani, qualora si decidesse di tagliare i ponti con Runjaic. Sembra essere questione di quando, più che di se.
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