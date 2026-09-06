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Problemi per Runjaic, quattro forfait sicuri contro la Lazio
Alla vigilia della gara fra Udinese e Lazio mister Runjaic, che ha parlato in conferenza stampa, deve fare i conti con gli infortunati: quattro giocatori salteranno la sfida contro i biancocelesti.
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Runjaic dovrà rinunciare a quattro calciatori contro la Lazio.
La terza giornata di Serie A vedrà scendere in campo lunedì sera alle 20:45 Udinese e Lazio. I friulani devono fare i conti con 4 infortunati importanti, si tratta di Zaniolo, Zanoli, Arizala e Palma. Runjaic riaccoglie in panchina Chakvetadze.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|Como
|7
|3
|4
|Milan
|6
|2
|5
|Juventus
|6
|2
|6
|LAZIO
|6
|2
|7
|Atalanta
|6
|3
|8
|Udinese
|4
|2
|9
|Frosinone
|3
|2
|10
|Sassuolo
|3
|2
|11
|Cagliari
|3
|2
|12
|Lecce
|3
|2
|13
|Napoli
|3
|3
|14
|Torino
|3
|3
|15
|Bologna
|0
|2
|16
|Parma
|0
|2
|17
|Monza
|0
|2
|18
|Venezia
|0
|2
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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