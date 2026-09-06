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Problemi per Runjaic, quattro forfait sicuri contro la Lazio

Published

1 ora ago

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Zaniolo

Alla vigilia della gara fra Udinese e Lazio mister Runjaic, che ha parlato in conferenza stampa, deve fare i conti con gli infortunati: quattro giocatori salteranno la sfida contro i biancocelesti.

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Runjaic dovrà rinunciare a quattro calciatori contro la Lazio.

La terza giornata di Serie A vedrà scendere in campo lunedì sera alle 20:45 Udinese e Lazio. I friulani devono fare i conti con 4 infortunati importanti, si tratta di Zaniolo, Zanoli, Arizala e Palma. Runjaic riaccoglie in panchina Chakvetadze.

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