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Mantova, Ruocco: “Ho segnato alla Lazio, il punto più alto della mia carriera”

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2 ore ago

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Ruocco lettera gol Lazio Mantova

Il calciatore del Mantova, Francesco Ruocco, ha rilasciato una lunga lettera nella rubrica “Consapevolezze” sul sito di Gianluca Di Marzio, parlando del suo gol in Coppa Italia contro la Lazio.

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La lettera di Ruocco sul gol in Lazio Mantova

“Oggi Francesco è un ragazzo che si gode la sua vita. Sto vivendo un grande momento con il Mantova. Qui sto bene. Il club e la città mi hanno aspettato e aiutato in un momento difficile. Ho segnato alla Lazio, il punto più alto della mia carriera. Sono più consapevole delle mie qualità. So che la strada è ancora lunga. Non ho ancora fatto nulla. E chissà, un giorno magari potrò tornare a Napoli per indossare la maglia azzurra. Ne è passato di tempo da quel giorno. Il giorno in cui me ne sono andato. Quel bambino è diventato un uomo. Ha continuato a camminare, nonostante tutto. E ora può dirlo, è orgoglioso del suo viaggio”.

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