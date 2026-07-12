Rutelli: “Insieme abbiamo la forza di voltare pagina”

L’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli, ha preso parola durante l’evento degli Stati Generali della Lazialità e ha rilasciato questa intervista dove ha parlato del suo passato da laziale ma anche del futuro.

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L’intervista di Rutelli durante gli Stati Generali della Lazialita.

“Perché sono laziale? Perché sono romano. Lo sono da quando andavo in bicicletta al Flaminio nel ‘61, quando andavo a vedere la Lazio di Maestrelli nel ‘74 o quando da Sindaco ci furono le vittorie della Coppa delle Coppe dello Scudetto. Quando mi sono sposato con mia moglie ho messo subito le cose in chiaro, tre ore dopo il matrimonio sono andato allo stadio. All’attuale presidente è stato dato atto di un risanamento ormai tanti anni fa, ma attenzione perché chi non rispetta l’amore di questo popolo non ha capito perché questa passione biancoceleste va avanti da 126 anni. Tutti insieme abbiamo la forza pacifica di voltare pagina. Forza, forza, forza”.

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