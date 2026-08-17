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Lazio, ko con il Mantova: Ryanair punge Gattuso sui social

Published

3 ore ago

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Gattuso

La prima uscita ufficiale di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio si è trasformata in una serata amara e a sfruttare l’occasione per una battuta sui social è stata Ryanair. La compagnia aerea ha pubblicato su X un’immagine una frecciatina rivolta proprio al nuovo tecnico laziale.

Leggi anche: Olimpico deserto contro il Mantova ma a Bologna sarà esodo: tagliandi esauriti

La battuta di Ryanair su Gattuso

La compagnia aerea Ryanair ha pubblicato sui social un’immagine che richiama un annuncio professionale, accompagnandola con una frecciata rivolta proprio al nuovo allenatore dei biancocelesti Gennaro Gattuso: “Gattuso, pensa ti serva questo”. Un’ironia che non è passata inosservata che ha scatenato le reazioni ed i commenti dei tifosi laziali e che si inserisce nel clima già pesante attorno alla Lazio dopo la deludente eliminazione.

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