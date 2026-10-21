Il divertente sfottò di Ryanair contro Spalletti, dopo l’asfaltata subita dalla Lazio

La sconfitta per 0-3 subita contro la Lazio ha lasciato strascichi in casa Juventus, com’era inevitabile, e così sarà almeno fino al prossimo appuntamento bianconero, quello in Europa League; il pesante risultato ha acceso le polemiche, con Luciano Spalletti finito nel mirino delle critiche per la prestazione della squadra, anche in quelle di Ryanair.

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Ryanair si aggiunge al coro di critiche a Spalletti, con un simpatico post

A inserirsi nel dibattito è stata anche Ryanair, la compagnia aerea low cost che ha pochi interessi nel mondo del calcio, ma è maestra di instant marketing, e ha subito rincarato la dose ,pubblicando un video ironico del tecnico di Certaldo sui propri canali social, accompagnato da una provocazione rivolta allo stesso allenatore:

“Spalletti va ovunque, tranne che a casa”.

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