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Il divertente sfottò di Ryanair contro Spalletti, dopo l’asfaltata subita dalla Lazio

Published

5 minuti ago

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Spalletti critiche Ryanair

La sconfitta per 0-3 subita contro la Lazio ha lasciato strascichi in casa Juventus, com’era inevitabile, e così sarà almeno fino al prossimo appuntamento bianconero, quello in Europa League; il pesante risultato ha acceso le polemiche, con Luciano Spalletti finito nel mirino delle critiche per la prestazione della squadra, anche in quelle di Ryanair.

Leggi anche: “Mattei: “Da tifoso mi vergogno di avere un presidente del genere

Ryanair si aggiunge al coro di critiche a Spalletti, con un simpatico post

A inserirsi nel dibattito è stata anche Ryanair, la compagnia aerea low cost che ha pochi interessi nel mondo del calcio, ma è maestra di instant marketing, e ha subito rincarato la dose ,pubblicando un video ironico del tecnico di Certaldo sui propri canali social, accompagnato da una provocazione rivolta allo stesso allenatore:

“Spalletti va ovunque, tranne che a casa”.

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4 Milan 15 7
5 Como 14 7
6 Frosinone 13 7
7 Cagliari 13 6
8 Juventus 11 7
9 Napoli 10 7
10 Atalanta 9 7
11 Lecce 9 7
12 Sassuolo 8 7
13 Torino 7 6
14 Bologna 5 7
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Udinese 4 7
18 Genoa 4 7
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