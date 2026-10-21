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Il divertente sfottò di Ryanair contro Spalletti, dopo l’asfaltata subita dalla Lazio
La sconfitta per 0-3 subita contro la Lazio ha lasciato strascichi in casa Juventus, com’era inevitabile, e così sarà almeno fino al prossimo appuntamento bianconero, quello in Europa League; il pesante risultato ha acceso le polemiche, con Luciano Spalletti finito nel mirino delle critiche per la prestazione della squadra, anche in quelle di Ryanair.
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Ryanair si aggiunge al coro di critiche a Spalletti, con un simpatico post
A inserirsi nel dibattito è stata anche Ryanair, la compagnia aerea low cost che ha pochi interessi nel mondo del calcio, ma è maestra di instant marketing, e ha subito rincarato la dose ,pubblicando un video ironico del tecnico di Certaldo sui propri canali social, accompagnato da una provocazione rivolta allo stesso allenatore:
“Spalletti va ovunque, tranne che a casa”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|17
|7
|4
|Milan
|15
|7
|5
|Como
|14
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
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|13
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|7
|10
|Atalanta
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|7
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|4
|6
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|Parma
|4
|6
|17
|Udinese
|4
|7
|18
|Genoa
|4
|7
|19
|Fiorentina
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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