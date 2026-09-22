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Ryanair provoca (ancora) la Lazio, che risponde: “Il vostro volo delle 8 decolla alle 13”

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1 ora ago

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Bandiera della Lazio Lazionews.eu

Ryanair torna a pungere la Lazio dopo averlo fatto già con Gattuso dopo il ko col Mantova in Coppa Italia, tuttavia questa volta la società biancoceleste ha risposto per le rime sui social.

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Il siparietto tra la Lazio e Ryanair

Ryanair ha pubblicato sui propri canali social una tabella (quella che vedete di seguito), nella quale mostra i punti attesi dai club di Serie A nelle prime giornate, sottolineando come la Lazio sia andata ben oltre le aspettative con un “Voglio gli stessi angeli custodi della Lazio”. La società biancoceleste ha dunque risposto così: “E’ come il vostro volo delle 8, quello che decolla alle 13”.

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5 Milan 11 5
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7 Juventus 10 5
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13 Udinese 4 5
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