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Ryanair provoca (ancora) la Lazio, che risponde: “Il vostro volo delle 8 decolla alle 13”
Ryanair torna a pungere la Lazio dopo averlo fatto già con Gattuso dopo il ko col Mantova in Coppa Italia, tuttavia questa volta la società biancoceleste ha risposto per le rime sui social.
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Il siparietto tra la Lazio e Ryanair
Ryanair ha pubblicato sui propri canali social una tabella (quella che vedete di seguito), nella quale mostra i punti attesi dai club di Serie A nelle prime giornate, sottolineando come la Lazio sia andata ben oltre le aspettative con un “Voglio gli stessi angeli custodi della Lazio”. La società biancoceleste ha dunque risposto così: “E’ come il vostro volo delle 8, quello che decolla alle 13”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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