Connect with us

CALCIOMERCATO LAZIO

Sabatini: “Frattesi oggi è un giocatore da ricostruire”

Published

12 ore ago

on

Angelo Fabiani

Ai microfoni di Sportium.fun, il giornalista Sandro Sabatini ha concesso un’intervista in merito all’operazione Davide Frattesi, con il centrocampista ormai a un passo dal vestire la maglia della Lazio. Sabatini non sembra troppo entusiasta.

Leggi anche: “Recalcati: “Sono contento per Frattesi, non troverebbe posto all’Inter

L’intervista a Sandro Sabatini in merito all’operazione Frattesi

“Frattesi due estati fa lo volevano tutti, poi dopo lo volevano tutti meno uno, poi tutti meno tre, adesso è rimasta solo la Lazio, a quanto pare. Sono cattivo ma, ragazzi, diciamo le cose come stanno: Frattesi adesso è un giocatore assolutamente da ricostruire, anche nel morale, perché esce da due anni difficili. Quindi, se va alla Lazio e gioca titolare, fa solo bene, anche se si tratta di prestito e non dovesse essere riscattato”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP  

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Coppa Italia 16/08/2026 · 21:15
Lazio
VS
Mantova
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Amichevole 09/08/2026 · 20:45
Frosinone
1-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI