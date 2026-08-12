CALCIOMERCATO LAZIO
Sabatini: “Frattesi oggi è un giocatore da ricostruire”
Ai microfoni di Sportium.fun, il giornalista Sandro Sabatini ha concesso un’intervista in merito all’operazione Davide Frattesi, con il centrocampista ormai a un passo dal vestire la maglia della Lazio. Sabatini non sembra troppo entusiasta.
Leggi anche: “Recalcati: “Sono contento per Frattesi, non troverebbe posto all’Inter”
L’intervista a Sandro Sabatini in merito all’operazione Frattesi
“Frattesi due estati fa lo volevano tutti, poi dopo lo volevano tutti meno uno, poi tutti meno tre, adesso è rimasta solo la Lazio, a quanto pare. Sono cattivo ma, ragazzi, diciamo le cose come stanno: Frattesi adesso è un giocatore assolutamente da ricostruire, anche nel morale, perché esce da due anni difficili. Quindi, se va alla Lazio e gioca titolare, fa solo bene, anche se si tratta di prestito e non dovesse essere riscattato”.
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