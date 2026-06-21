Sabatini: “Manca poco alla scadenza, Lazio e Napoli se la giocano alla pari su Gila”

Walter Sabatini ha parlato della trattativa di mercato fra la Lazio e il Napoli per Mario Gila, durante un’intervista ai microfoni di Radio Tutto Napoli. Ecco riportate le sue parole:

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L’intervista di Walter Sabatini sulla trattativa Gila-Napoli

“È una dinamica del mercato che produce inevitabilmente degli effetti. Quando manca un anno alla scadenza, nel giro di sei mesi il giocatore può liberarsi. Ma questo lo sa il Napoli, così come lo sa la Lazio: quindi se la giocano alla pari. Per quanto riguarda il calciatore, non entro nella valutazione perché potrebbe essere sconveniente. Posso dire che Gila è un giocatore che mi piace molto. Però non voglio parlare di calciatori in epoca di calciomercato, perché sarebbe una scorrettezza che non posso permettermi. È un difensore molto forte, con una personalità ben definita: è un comandante, un recuperatore di palloni. Anche quando la squadra è in difficoltà e lascia campo alle spalle, sarebbe un’ottima scelta”.

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