Sabatini: “Lazio sempre competitiva, scelta di Gattuso corretta da parte di Lotito”

Il direttore Walter Sabatini è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, dove ha parlato – tra le altre cose – anche della nuova avventura di Gattuso alla Lazio e della stagione che potrà fare. Ecco le sue parole.

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Le parole di Sabatini nell’intervista su Gattuso alla Lazio

“C’è sempre qualche problema alla Lazio, legato a questioni amministrative. Ma la Lazio ha sempre fatto squadre competitive, Lotito ha fatto una scelta ponderata e corretta con Gattuso. Ha temperamento vero Gattuso, è uno muscolare direi, è un suo modo di vivere e di essere, che trasferirà alla squadra. Vedremo una squadra combattiva. Farà bene il suo lavoro a Roma”.

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