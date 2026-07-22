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INTERVISTE

Sabatini: “Lazio sempre competitiva, scelta di Gattuso corretta da parte di Lotito”

Published

3 ore ago

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Sabatini intervista Lazio Gattuso Lotito

Il direttore Walter Sabatini è intervenuto alla radio di Tuttomercatoweb.com, dove ha parlato – tra le altre cose – anche della nuova avventura di Gattuso alla Lazio e della stagione che potrà fare. Ecco le sue parole.

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Le parole di Sabatini nell’intervista su Gattuso alla Lazio

“C’è sempre qualche problema alla Lazio, legato a questioni amministrative. Ma la Lazio ha sempre fatto squadre competitive, Lotito ha fatto una scelta ponderata e corretta con Gattuso. Ha temperamento vero Gattuso, è uno muscolare direi, è un suo modo di vivere e di essere, che trasferirà alla squadra. Vedremo una squadra combattiva. Farà bene il suo lavoro a Roma”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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