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INTERVISTE

Sabatini: “Alla Lazio con orgoglio, devo molto a Lotito”

Published

3 ore ago

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Sabatini intervista Lazio Lotito

L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato un’intervista di Walter Sabatini dove, tra le altre cose, ha ricordato il suo periodo alla Lazio e il suo rapporto con Claudio Lotito.

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Le parole di Sabati nell’intervista sulla Lazio e Lotito

“Io alla Lazio ho lavorato orgogliosamente, l’ho sempre detto. Devo molto a Lotito, perché lavorare con lui qualche anno mi ha permesso di rientrare a pieno titolo in un mondo che mi stava sfuggendo. Dopo la Lazio sono andato a Palermo e lì il mio lavoro è stato premiato dai risultati e dal valore dei giocatori. Non rinnegherò mai le squadre per cui ho lavorato e neanche mi offendo se i romanisti dicono che sono laziale”.

Sabatini sulla Roma

“Certo, sono stato laziale perché io amo i club per i quali lavoro. E mi è successo anche alla Lazio. Naturalmente alla Roma ho avuto più tempo, la Roma è diventata la storia della mia vita. Cioè tutto il tempo che sono stato a Roma è praticamente il tempo della mia vita intera, anche nelle esperienze nei sentimenti fuori dal campo”.

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