Sabatini: “Gila? Andrei a parlare con il Real Madrid”

Sandro Sabatini ha parlato ai microfoni di Radio Laziale sia del mercato della Lazio in generale, che nello specifico della situazione di Mario Gila.

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Le parole di Sabatini sul mercato estivo della Lazio.

“Il mercato a saldo zero è una zona grigia. È la controprova dell’abilità del presidente e del direttore sportivo. L’importante è che poi non diventi un mercato a saldo – 10 come avvenuto lo scorso gennaio. I 14 milioni per Ratkov sono un bacino. Mi rifiuto che possa giocare 14′ in tutta la stagione, forse è l’unico appunta a Sarri che faccio. Se nella testa di Gattuso non è neanche un giocatore da sperimentare è un problema. A quel punto sarà anche lui a dover inventare e consigliare delle soluzioni”.

Sabatini sulla situazione di Mario Gila.

“Mercato a saldo zero significa anche che su Gila non devi tirare la corda, perché perderlo a zero può essere un problema. Si potrebbe trovare una soluzione con il Real Madrid che preferirebbe i 10 milioni di euro, piuttosto che zero. Andrei a guardare nella cantera cercando un Gila o un Ramon bis”.

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