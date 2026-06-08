Sabatini: “Con uno scambio risolvi il problema del centravanti”

Il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha proposto uno scambio che farebbe con il Napoli, cedendo Gila al club partenopeo.

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Le parole di Sabatini sul momento della Lazio sul mercato.

“Io mi batto tanto sui giovani, perché se hai un momento difficile e non puoi permetterti contratti come quelli di Pedro e Romagnoli, puoi anche far salire due giocatori dalla Primavera. Qui manca proprio la voglia di ridimensionarsi con un progetto. Questo non c’è nella Lazio. Al tempo stesso, in perfetto stile lotitiano, Lotito fa il duro per Gila e dice che ci vogliono 30 milioni. Se tu questi soldi dai l’impressione che servano a te invece che investirli nella società, il tifoso non è contento”.

La proposta di scambio di Sabatini per Mario Gila.

“Gila adesso lo vuole il Milan, perché è uno dei difensori più ricercati, anche perché è in scadenza nel 2027. La Lazio deve venderlo adesso, anche perché ha tante proposte. Puoi valutare Gila 30 milioni e Lucca 30 milioni. Se vai dal Napoli e imbastisci una trattativa del genere risolvi il problema del centravanti, poi vediamo come rende Lucca. Gila non puoi venderlo solo in cambio di cash, devi fare uno scambio tecnico”.

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