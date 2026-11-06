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Sabatini: “Scudetto Lazio? Lo spero, così Lotito dal bus scoperto manderà i tifosi a quel paese”

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4 ore ago

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Sabatini Lazio vittoria scudetto Lotito tifosi

Sandro Sabatini, giornalista di Sportmediaset, nel corso del podcast Numer1 con Cruciani e Zazzaroni, ha dichiarato di sperare nella vittoria dello scudetto da parte della Lazio: il motivo riguarda Lotito e i tifosi, ecco quale.

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Le parole di Sabatini sullo scudetto che la Lazio può vincere

Faccio un po’ il tifo per lo scudetto della Lazio, perché se faranno il giro con il bus scoperto ci sarà Lotito che manderà a quel paese i tifosi, e i tifosi che lo mandano a quel paese di conseguenza (ride, ndr.). Per il problema che c’è tra le parti, è una situazione unica al mondo, allucinante. Ma vi rendete conto?”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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