Sabatini: “Scudetto Lazio? Lo spero, così Lotito dal bus scoperto manderà i tifosi a quel paese”

Sandro Sabatini, giornalista di Sportmediaset, nel corso del podcast Numer1 con Cruciani e Zazzaroni, ha dichiarato di sperare nella vittoria dello scudetto da parte della Lazio: il motivo riguarda Lotito e i tifosi, ecco quale.

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Le parole di Sabatini sullo scudetto che la Lazio può vincere

“Faccio un po’ il tifo per lo scudetto della Lazio, perché se faranno il giro con il bus scoperto ci sarà Lotito che manderà a quel paese i tifosi, e i tifosi che lo mandano a quel paese di conseguenza (ride, ndr.). Per il problema che c’è tra le parti, è una situazione unica al mondo, allucinante. Ma vi rendete conto?”.

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