LAZIO SACCHI – Nel suo editoriale sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha elogiato il campionato della Lazio che è riuscita a frapporsi nella lotta scudetto tra la Juventus e l’Inter.

Lazio, l’elogio di Sacchi

“In alta classifica fa meraviglie la Lazio di Simone Inzaghi, tornata tra i top club pur non avendo né la storia né gli investimenti di Inter e Juve. Chapeau al club e a Simone, capace di creare un gruppo motivato, equilibrato e con le idee chiare. Tutti partecipano e tutti sono migliorati individualmente, grazie al lavoro e alle idee. Finora la Lazio è stata, con l’Atalanta, l’espressione calcistica più divertente del campionato. Potrà vincere? Non so predire il futuro, in ogni caso, complimenti”.

