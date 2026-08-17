Nuovo nome per la difesa della Lazio: sondaggi per l’ispano-nigeriano Sadick

La partita persa in malo modo contro il Mantova ha messo in luce, oltre a quelle offensive, anche tutte le difficoltà difensive della Lazio; in tal senso, con la dirigenza che dovrà urgentemente intervenire sul mercato, per il reparto arretrato è spuntato il nome del classe 2000 ispano-nigeriano Mujaid Sadick.

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Un nuovo, l’ennesimo, nome per il reparto arretrato della Lazio. Questa volta si vola in Belgio, più precisamente a Genk; stiamo parlando del difensore Mujaid Sadick, classe 2000, di origine ispano-nigeriana. Il calciatore ha un contratto con il club belga fino al 2028, ma il cartellino si può trattare. Cresciuto nelle giovanili del Deportivo La Coruna, il 26enne si è trasferito in terra belga nel 2021 per la cifra di 1,7 milioni.

Centrale di stazza pur non essendo altissimo (183 cm), di piede destro e che all’occorrenza può essere speso anche nel ruolo di terzino destro. Il tempo stringe, manca poco alla chiusura del mercato e la prima uscita stagionale ha mostrato tutte le lacune di una squadra incompleta, impaurita, scollata tra i reparti e senza idee.

di Claudio Troilo

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