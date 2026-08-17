Connect with us

CALCIOMERCATO LAZIO

Nuovo nome per la difesa della Lazio: sondaggi per l’ispano-nigeriano Sadick

Published

1 ora ago

on

Sadick Lazio

La partita persa in malo modo contro il Mantova ha messo in luce, oltre a quelle offensive, anche tutte le difficoltà difensive della Lazio; in tal senso, con la dirigenza che dovrà urgentemente intervenire sul mercato, per il reparto arretrato è spuntato il nome del classe 2000 ispano-nigeriano Mujaid Sadick.

Leggi anche: Lazio priva di idee: per la difesa c’è ancora Rugani

Calciomercato: per la difesa piace il classe 2000 Sadick, tutti gli aggiornamenti

Un nuovo, l’ennesimo, nome per il reparto arretrato della Lazio. Questa volta si vola in Belgio, più precisamente a Genk; stiamo parlando del difensore Mujaid Sadick, classe 2000, di origine ispano-nigeriana. Il calciatore ha un contratto con il club belga fino al 2028, ma il cartellino si può trattare. Cresciuto nelle giovanili del Deportivo La Coruna, il 26enne si è trasferito in terra belga nel 2021 per la cifra di 1,7 milioni.

Centrale di stazza pur non essendo altissimo (183 cm), di piede destro e che all’occorrenza può essere speso anche nel ruolo di terzino destro. Il tempo stringe, manca poco alla chiusura del mercato e la prima uscita stagionale ha mostrato tutte le lacune di una squadra incompleta, impaurita, scollata tra i reparti e senza idee.

di Claudio Troilo

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 01ª 24/08/2026 · 18:30
Bologna
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Coppa Italia 16/08/2026 · 21:15
Lazio
0-2
Finale
Mantova
Sconfitta
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI