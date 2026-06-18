Sala: “Calciomercato Lazio? Vedo una squadra destinata a scendere”

Durante le trasmissioni di Radiosei, è intervenuto in diretta il giornalista Cristiano Sala che ha voluto commentare così il prossimo calciomercato estivo della Lazio. Di Seguito il suo pensiero circa il presente ma anche il futuro del club biancoceleste.

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Le parole di Sala nell’intervista sul calciomercato della Lazio

“Il dolore sportivo che stiamo vivendo è appena iniziato visto che è cominciato ora il calciomercato. Questo praticamente è il mercato della Lazio di gennaio prolungato, si cerca di risparmiare per arrivare bene alla prossima sessione.

Regredire. Mi è venuto spontaneo questo termine, ascoltando le parole ringiovanire e tagliare. Mi sembra il percorso di una squadra che scende. Anche perché le altre si stanno attrezzando. L’unica nota positiva è legata alla tifoseria, che procede compatta. Sarà difficile avare magari giovani tifosi, ma vedo un gruppo unito e questo mi fa essere leggermente più ottimista”.

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