Sala: “La Lazio è gestita con la visione del padre padrone. Lotito è solo egocentrico”

Cristiano Sala, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha criticato duramente la gestione della Lazio da parte del presidente Lotito, accusandolo di avere il piglio del “padre padrone”: ecco le sue parole.

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Le parole di Cristiano Sala nell’intervista sulla Lazio

“Parliamo di una società che viene gestita con le disponibilità e la visione del padre padrone. Qui è più facile tenere un giocatore che diventato grande, piuttosto che comprare i vari Eliseu o Zarate.

La storia della Lazio è facilmente decriptabile perché fa riferimento al padrone e in questo caso il padrone è Lotito, che ragiona in termini immobiliari, ragiona con un piglio egocentrista.

Aspetto il comunicato del tifo organizzato. Ho fiducia perché vedo un movimento che sta dicendo al calcio qualcosa che il cacio non ha mai ascoltato. Non si può fare calcio senza tifosi”.

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