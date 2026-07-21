Connect with us

INTERVISTE

Sala: “Ma davvero pensiamo che la Serie B sia peggio di quello che stiamo vivendo?”

Published

4 ore ago

on

Sala intervista Lazio Lotito Reggina

Cristiano Sala, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della delicata situazione che vive la Lazio, del presidente Lotito dopo le sue parole a Reggio Calabria e di Gattuso e Fabiani. Ecco cosa ha dichiarato.

Leggi anche: Ciapparoni: “A Reggio Calabria un mix di arroganza, falsità e provocazioni ai laziali”

Le parole di Sala nell’intervista sulla Lazio

“Devo registrare l’allarme in merito a Gattuso e Fabiani. Sono in parte inquietudini relative al passato di Gattuso, mi viene in mente l’Ofi Creta, e dall’altra in relazione alla situazione contrattuale di Fabiani che è in scadenza. Non vedere realizzarsi nell’immediato possibilità di crescita, potrebbe indurli a farli uscire di scena. Ma davvero pensiamo che la Serie B sia peggio di quello che stiamo vivendo?

La mia è una provocazione, ma la lazialità va oltre il calcio. Si rischia una desertificazione della lazialità, non è possibile continuare così. Bisogna scendere in campo, dobbiamo chiamare a raccolta i laziali in forma pratica, bisogna declinare piazzale Ankara anche in inverno. Una forma di protesta civile attiva, democratica; in questo momento io vedo una separazione, Lotito si è innamorato di un’altra storia che è la Reggina”.

Sala sulla separazione di Lotito con i tifosi della Lazio

“Abbiamo superato la maggiore età, a 22 anni si è maturi abbastanza per andarsene. Il tifoso della Lazio se ne sta andando. Sveste i panni del cliente pagante, e ora non si paga più. Ecco perché dico di cercare altri luoghi per confrontarsi; il confronto è tra le parti in causa, i tifosi della Lazio e le varie fazioni. Io soffro perché in questo momento c’è la mia vita sentimentale, professionale, è una situazione molto difficile”.

Sala sull’effetto Reggina in Lotito

“Io penso che i numeri e i precedenti però, tipo quelli di Salerno, diano una risposta. Io ho fatto un po’ dei conti sui social ieri e la conferenza stampa di ieri, di un’ora e passa, conta circa 5mila visualizzazioni. Ieri la partita della Lazio, che tra le altre cose si vedeva anche malissimo, ha fatto 16mila visualizzazioni. Questo ti fa capire quanto siano grande i numeri della Lazio, e per questo ti fa capire che è difficile che Lotito lasci la Lazio per la Reggina.

I numeri parlano chiaro, la Lazio ha altri giri d’affari e, con tutto il rispetto per la Reggina, ovviamente non possono essere equiparati a quelli del club dello stretto. I numeri non lasciano spazio al sentimento. La Lazio sono i laziali, lo ripeto, ed è per questo che io voglio stimolare il dibattito nato sulle vostre frequenze. Io penso che il tifoso della Lazio in questo momento stiano facendo una rivoluzione, che è quella di mettere al centro – appunto – il tifoso. Non so dove potrà portare, ma spero in qualcosa di grande. Auguro il meglio a Lotito, dico solo che i laziali fanno parte di qualcosa di più grande”.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

PIÙ LETTI