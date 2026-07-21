Sala: “Ma davvero pensiamo che la Serie B sia peggio di quello che stiamo vivendo?”

Cristiano Sala, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della delicata situazione che vive la Lazio, del presidente Lotito dopo le sue parole a Reggio Calabria e di Gattuso e Fabiani. Ecco cosa ha dichiarato.

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Le parole di Sala nell’intervista sulla Lazio

“Devo registrare l’allarme in merito a Gattuso e Fabiani. Sono in parte inquietudini relative al passato di Gattuso, mi viene in mente l’Ofi Creta, e dall’altra in relazione alla situazione contrattuale di Fabiani che è in scadenza. Non vedere realizzarsi nell’immediato possibilità di crescita, potrebbe indurli a farli uscire di scena. Ma davvero pensiamo che la Serie B sia peggio di quello che stiamo vivendo?

La mia è una provocazione, ma la lazialità va oltre il calcio. Si rischia una desertificazione della lazialità, non è possibile continuare così. Bisogna scendere in campo, dobbiamo chiamare a raccolta i laziali in forma pratica, bisogna declinare piazzale Ankara anche in inverno. Una forma di protesta civile attiva, democratica; in questo momento io vedo una separazione, Lotito si è innamorato di un’altra storia che è la Reggina”.

Sala sulla separazione di Lotito con i tifosi della Lazio

“Abbiamo superato la maggiore età, a 22 anni si è maturi abbastanza per andarsene. Il tifoso della Lazio se ne sta andando. Sveste i panni del cliente pagante, e ora non si paga più. Ecco perché dico di cercare altri luoghi per confrontarsi; il confronto è tra le parti in causa, i tifosi della Lazio e le varie fazioni. Io soffro perché in questo momento c’è la mia vita sentimentale, professionale, è una situazione molto difficile”.

Sala sull’effetto Reggina in Lotito

“Io penso che i numeri e i precedenti però, tipo quelli di Salerno, diano una risposta. Io ho fatto un po’ dei conti sui social ieri e la conferenza stampa di ieri, di un’ora e passa, conta circa 5mila visualizzazioni. Ieri la partita della Lazio, che tra le altre cose si vedeva anche malissimo, ha fatto 16mila visualizzazioni. Questo ti fa capire quanto siano grande i numeri della Lazio, e per questo ti fa capire che è difficile che Lotito lasci la Lazio per la Reggina.

I numeri parlano chiaro, la Lazio ha altri giri d’affari e, con tutto il rispetto per la Reggina, ovviamente non possono essere equiparati a quelli del club dello stretto. I numeri non lasciano spazio al sentimento. La Lazio sono i laziali, lo ripeto, ed è per questo che io voglio stimolare il dibattito nato sulle vostre frequenze. Io penso che il tifoso della Lazio in questo momento stiano facendo una rivoluzione, che è quella di mettere al centro – appunto – il tifoso. Non so dove potrà portare, ma spero in qualcosa di grande. Auguro il meglio a Lotito, dico solo che i laziali fanno parte di qualcosa di più grande”.

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