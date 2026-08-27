INTERVISTE
Sala: “Voto al mercato? Meglio aspettare la fine, temo brutte sorprese”
Il giornalista Cristiano Sala, intervenuto ai microfoni di Radiosei, si è espresso su vari temi riguardanti il mondo Lazio, dalla protesta dei tifosi fino al mercato che la Prima Squadra della Capitale sta portando avanti.
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Le parole di Cristiano Sala sul mercato della Lazio e sulla protesta dei tifosi biancocelesti.
“Siamo assolutamente felici della vittoria della Lazio a Bologna, trasferta meravigliosa colorata di bianco e di celeste. La Lazio di fronte ad uno stadio pieno tira fuori il carattere che vuole l’allenatore. Dove lo stadio è stadio, ossia pieno, la Lazio di Gattuso può fare calcio”.
La Lazio è preparata alla dimensione dell’assenza dei tifosi, visto che arriva da due ritiri così. La Lazio fino a poco tempo fa parlava di progetto e anno zero, in realtà era solo ridimensionamento. Voto al mercato? Aspetto al fine del calciomercato per evitare brutte figure, non voglio escludere brutte sorprese”.
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