Sala: “Per la Reggina grande affare, Lotito dovrà fare una scelta”

Durante un’intervista ai microfoni di Radiosei, Cristiano Sala ha commentato la trattativa di Lotito per acquistare la Reggina. Ecco le sue parole:

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L’intervista di Sala su Lotito e la Reggina

Sala su Lotito e la Reggina

“Quello della Reggina, da imprenditore, è un grande affare; se si dovesse concretizzare, aspettiamo magari Lotito in A con la Reggina e a quel punto dovrà fare una scelta”.

Sala su Gila e Rovella

“Come fai a dire a Gila e Rovella di restare se arriva la chiamata di un grande club? Sono due ottimi giocatori, meritano di fare il salto di qualità. Se per Rovella arrivassero 45 milioni è normale che da Formello ne approfitterebbero, quello che mi spaventa è il capitolo alternative”.

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