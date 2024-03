Salernitana, esonerato Liverani: Inzaghi in pole per il ritorno

Tempo di lettura: < 1 minuto

LIVERANI SALERNITANA ESONERO- La notizia era nell'aria, ma adesso come riportato da Gianluca Di Marzio, è reale l'esonero di Fabio Liverani dalla panchina della Salernitana.

Liverani esonerato, Inzaghi in pole position

Dopo solo 5 partite termina l'avventura di Fabio Liverani come allenatore della Salernitana. L'ex giocatore biancoceleste non è riuscito ad invertire la rotta della squadra campana con il sogno di raggiungere la salvezza. La Salernita è ad un passo dalla serie B e la società ha deciso di sollevare Liverani dall'incarico. Ancora più clamorosa è la notizia che vede come successore il ritorno di Filippo Inzaghi, esonerato un mese fa per fare spazio all'ex Lazio.