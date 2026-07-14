Salerno: “Possiamo solo tenere accesa la speranza. Gattuso? Scena triste”

Intervista a tuttotondo da parte del giornalista e condirettore nazionale del TGR Rai, Luca Salerno che, in diretta su Radiosei, ha detto la sua sulla situazione della Lazio, partendo dai tifosi per arrivare alla scelta di Gennaro Gattuso come allenatore.

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Le parole di Luca Salerno nell’intervista sul momento generale della Lazio

“Buone le iniziative dei tifosi della Lazio, meno buone quelle della controparte societaria. Continuamo a vedere una situazione semi-immobile, se non in senso negativo come la cessione dei giocatori migliori. Noi possiamo solo tenere accesa la fiammella della speranza e della passione, quella nessuno ce la può levare”

Salerno sulle difficoltà della Lazio

“Sabato c’è stata una rappresentazione plastica delle due direzioni che stanno prendendo le due componenti. E’ stata triste la scena del povero Gattuso, per il quale provo una simpatia personale notevole, che è stato gettato nel proscenio, senza neanche la presenza della massima autorità societaria, a fare la radiografia di una situazione che conosciamo già tutti. Una società che non ha disponibilità economiche, che continua a fare scommesse e si affida a dei santini come Gattuso. Viviamo alla mezza giornata, ogni persona che abbia occhi ed orecchie per vedere e sentire trae le proprie conclusioni. E’ stata la certificazione di quello che stiamo vivendo da mesi”.

Salerno su Gattuso

“Non penso che Gattuso sia stato imbeccato da qualcuno. Non mi sembra uno indirizzabile, probabilmente si è reso conto di dove è capitato. Ha detto tutte cose che conosciamo e che ormai diamo per ineluttabili. E questo è l’aspetto triste per un tifoso, dare per certo tutto quello che nessuno vorrebbe per la propria passione. Oggi ci svegliamo e pensiamo a quello che potrebbe accadere, ci prepariamo a subire meno la botta. Siamo all’antitesi di quello che potremmo augurarci, purtroppo c’è capitato a noi”.

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