Salomone: “Caso Gothberg? Figuraccia mondiale, il TAS ha multato giustamente la Lazio”

Il giornalista de Il Tempo, Luigi Salomone, ha detto la sua sul caso Gothberg-Lazio che sta facendo il giro del mondo, non lesinando critiche a Lotito e alla società biancoceleste. Ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Salomone nell’intervista sul caso Gothberg-Lazio

“È una brutta storia. In questo momento vogliamo dire che la Lazio è molto sfortunata? Vogliamo dire che c’è un po’ di imperizia? Io non lo so. Però la realtà è che stavano trattando il rinnovo e il procuratore della giocatrice ha annunciato che fosse incinta. A quel punto la Lazio ha bloccato le trattative per questo rinnovo. La giocatrice non era più sotto contratto, quindi non si può parlare tecnicamente di licenziamento, ma di mancato rinnovo perché incinta. Il TAS, secondo me anche correttamente, ha deciso di multare la Lazio.

La Lazio aveva bisogno di tutto meno che di finire sull’Équipe, sui giornali sportivi più importanti e sui media di tutto il mondo per questa vicenda. Credo che, per quello che riguarda il calcio femminile, sia un po’ una sorta di sentenza Bosman. Apre a un corretto riconoscimento del fatto che la maternità non può essere un ostacolo per i rinnovi. È una brutta figura, una brutta figura che si poteva evitare. È anche vero che c’è un po’ di sfortuna, non voglio dire che capitano tutte alla Lazio e che la colpa è sempre della Lazio, però certamente sarebbe stato meglio evitarla questa cosa”.

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