INTERVISTE
Salomone: “Quest’anno la Lazio rischia di retrocedere”
Dalle pagine de Il Tempo alle trasmissioni di Radio Radio, il giornalista Luigi Salomone quest’anno sembra non avere dubbi: se la Lazio è questa l’obiettivo sarà evitare la retrocessione.
LEGGI ANCHE: Il tifo organizzato tuona ancora: “Fuori i romanisti dalla Lazio” (FOTO)
Le parole di Salomone sul momento Lazio e sulla retrocessione
“Da qualche settimana dico che la Lazio rischia di retrocedere. La partita di ieri è un campanello d’allarme e l’aspetto ambientale ha un peso decisivo. Ci sono giocatori stufi di giocare alla Lazio, la partita ufficiale ci ha dato delle conferme. Così facendo hai già perso un obiettivo, i segnali sono imbarazzanti. In casa sarà come essere in trasferta con lo stadio vuoto e non capisco come fa Lotito a non capire che deve fare qualcosa. E l’unica cosa che può fare è vendere”.
Salomone su Gattuso
“L’allenatore è confuso ed è preoccupante, diceva di voler ricostruire dopo Sarri ma oggi ci sono tante difficoltà. Credo che si rischi seriamente di retrocedere. Non si può fare la difesa alta con la coppia Doekhi-Provstgaard. Taylor lo devi vendere. Rovella deve smettere di parlare e giocare di più. L’anno scorso la difesa era la forza, contro il Mantova e tutte le altre hai preso un’infinità di contropiedi”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 ore ago
Ritorno di fiamma per Dominguez? Gli ultimi giorni di mercato possono cambiare tutto
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Gimenez sempre più lontano: accordo trovato tra l’attaccante e il Porto
-
CALCIOMERCATO LAZIO5 ore ago
Sprint Pinamonti, c’è l’incontro con l’agente: è lui il bomber che manca?
-
CALCIOMERCATO LAZIO6 ore ago
Ratkov alla porta: il serbo avrebbe aperto alla cessione