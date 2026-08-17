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INTERVISTE

Salomone: “Quest’anno la Lazio rischia di retrocedere”

Published

3 ore ago

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Salomone intervista Lazio retrocessione

Dalle pagine de Il Tempo alle trasmissioni di Radio Radio, il giornalista Luigi Salomone quest’anno sembra non avere dubbi: se la Lazio è questa l’obiettivo sarà evitare la retrocessione.

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Le parole di Salomone sul momento Lazio e sulla retrocessione

“Da qualche settimana dico che la Lazio rischia di retrocedere. La partita di ieri è un campanello d’allarme e l’aspetto ambientale ha un peso decisivo. Ci sono giocatori stufi di giocare alla Lazio, la partita ufficiale ci ha dato delle conferme. Così facendo hai già perso un obiettivo, i segnali sono imbarazzanti. In casa sarà come essere in trasferta con lo stadio vuoto e non capisco come fa Lotito a non capire che deve fare qualcosa. E l’unica cosa che può fare è vendere”.

Salomone su Gattuso

“L’allenatore è confuso ed è preoccupante, diceva di voler ricostruire dopo Sarri ma oggi ci sono tante difficoltà. Credo che si rischi seriamente di retrocedere. Non si può fare la difesa alta con la coppia Doekhi-Provstgaard. Taylor lo devi vendere. Rovella deve smettere di parlare e giocare di più. L’anno scorso la difesa era la forza, contro il Mantova e tutte le altre hai preso un’infinità di contropiedi”.

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