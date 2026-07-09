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U17, Salvati ai saluti: ha scelto la Roma
Tra i numerosi passaggi da una sponda all’altra del Tevere cui stiamo assistendo in questi giorni, dobbiamo dare cronaca di un altro: quello di Manuel Salvati, classe 2010 tra i protagonisti dell’ultima stagione con la maglia biancoceleste che si sposterà ora nell’Under 17 della Roma.
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Salvati, giovane classe 2010, è pronto a trasferirsi alla Roma
Come scrive la Gazzetta Regionale, Salvati, che ha chiuso la scorsa stagione in biancoceleste con 5 gol in 24 presenze, si sposterà a Trigoria. Su quella sponda del fiume capitolino si preparerà al prossimo campionato Under 17 Serie A e B
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