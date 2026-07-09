Connect with us

NOTIZIE

U17, Salvati ai saluti: ha scelto la Roma

Published

4 ore ago

on

Campo da calcio

Tra i numerosi passaggi da una sponda all’altra del Tevere cui stiamo assistendo in questi giorni, dobbiamo dare cronaca di un altro: quello di Manuel Salvati, classe 2010 tra i protagonisti dell’ultima stagione con la maglia biancoceleste che si sposterà ora nell’Under 17 della Roma.

Leggi anche: “Sergi Dominguez: la Lazio vicina a chiudere per il difensore, i dettagli

Salvati, giovane classe 2010, è pronto a trasferirsi alla Roma

Come scrive la Gazzetta Regionale, Salvati, che ha chiuso la scorsa stagione in biancoceleste con 5 gol in 24 presenze, si sposterà a Trigoria. Su quella sponda del fiume capitolino si preparerà al prossimo campionato Under 17 Serie A e B

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP.

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

PIÙ LETTI