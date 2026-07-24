Salvini: “Mi chiedono di fare qualcosa per Lotito”

Il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, sentito in un’intervista ai microfoni di Radio Roma Sound, ha parlato di un suo possibile intervento per risolvere la querelle fra Claudio Lotito e i tifosi della Lazio. Ecco le sue parole.

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Le parole di Salvini nell’intervista sulle possibilità di un suo intervento fra Lotito e i tifosi della Lazio

“A proposito di calcio ieri ho fatto due passi perché sono andato a piedi in Consiglio dei Ministri, mi hanno fermato in tre, dicendo: ‘Matteo, fa qualcosa per Lotito’. Ho detto, guarda a questo io non ci arrivo, lì mi fermo. Quello che possiamo fare è dare una mano a costruire gli Stadi, questo si”.

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