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Salvini: “Che triste uno stadio vuoto, invito i romanisti a soffrire con i laziali”

Published

3 ore ago

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Salvini intervista Lazio stadio vuoto romanisti

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché Vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto dello stadio della Roma, ha lanciato anche un messaggio subliminale alla Lazio e alla difficile situazione che sta vivendo. Ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Salvini nell’intervista sullo stadio vuoto della Lazio

“Non c’è cosa più triste di uno stadio vuoto. Non faccio riferimento a nessuno in particolare. Invito i romanisti a condividere la sofferenza dei loro concittadini che stanno vivendo passioni di altro genere”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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