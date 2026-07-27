INTERVISTE
Salvini: “Che triste uno stadio vuoto, invito i romanisti a soffrire con i laziali”
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché Vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto dello stadio della Roma, ha lanciato anche un messaggio subliminale alla Lazio e alla difficile situazione che sta vivendo. Ecco le sue dichiarazioni.
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Le parole di Salvini nell’intervista sullo stadio vuoto della Lazio
“Non c’è cosa più triste di uno stadio vuoto. Non faccio riferimento a nessuno in particolare. Invito i romanisti a condividere la sofferenza dei loro concittadini che stanno vivendo passioni di altro genere”.
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