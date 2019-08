SAMP LAZIO IMMOBILE – Ciro Immobile entra nell’elite dei marcatori di Serie A. Con il gol siglato questa sera alla Sampdoria infatti, l’attaccante campano ha raggiunto quota 100 reti nel massimo campionato italiano. Il numero 17 ha agguantato così alla 90esima posizione della speciale classifica, Marek Hamsik e Pierino Prati.

Immobile, sempre a segno nella gara d’esordio con i biancocelesti

Il 100esimo gol messo a segno oggi, non è l’unica statistica degna di nota in questa serata per Ciro Immobile. Da quando veste la maglia della Lazio, il centravanti biancoceleste ha sempre segnato nella prima partita ufficiale di stagione. Nel 2016 segnò nel 4-3 all’Atalanta. Nel 2017, l’ex Torino siglò la splendida doppietta alla Juventus nella finale di Supercoppa vinta per 3-2 dai capitolini. Lo scorso anno invece, il bomber di Torre Annunziata portò momentaneamente in vantaggio gli uomini di Inzaghi sul Napoli, nella sfida poi persa per 2-1.