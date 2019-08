SAMPDORIA LAZIO PROBABILI FORMAZIONI – Ci siamo: al via, finalmente, la nuova Serie A 2019/2020. Dopo un ottimo precampionato, con tutti i test amichevoli disputati vinti, la Lazio si prepara ad affrontare in trasferta la Sampdoria sotto la nuova guida di Di Francesco.

COME SI PRESENTA LA SAMPDORIA – L’ex tecnico giallorosso pare essere intenzionato a schierare il 4-3-1-2, affidandosi in attacco al capocannoniere in carica Quagliarella. Non sarà disponibile Gonzalo Maroni, che non ha ancora recuperato dall’infortunio.

COME SI PRESENTA LA LAZIO – Solito 3-5-2 per Inzaghi, che in vista di domani ha ancora diversi dubbi da sciogliere. Ballottaggio Luiz Felipe/Vavro in difesa, Parolo/Cataldi in regia. Lazzari dovrebbe farcela dal 1′ col il tutore alla mano, partirà titolare anche Milinkovic Savic. In attacco spazio alla coppia Immobile-Correa.

Serie A TIM 2019-2020, 1° giornata

Stadio Luigi Ferraris di Genova – domenica 25 agosto 2019, ore 20:45

ARBITRO: Rocchi (sez. Firenze) ASSISTENTI: Meli e Peretti IV UOMO: Serra

VAR: Banti AVAR: Tolfo

Le probabili formazioni

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszyinski, Murillo, Colley, Murru; Linetty, Viera, Ekdal; Ramirez; Quagliarella, Caprari. A disp.: Falcone, Ferrari, Chabot, Augello, Thorsby, Léris, Barreto, Jankto, Gabbiadini, Bonazzoli. All. Di Francesco. (IN ATTESA DEI CONVOCATI UFFICIALI)

INDISPONIBILI: Maroni

SQUALIFICATI: Depaoli

DIFFIDATI: –

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Vavro, Bastos, Armini, Marusic, Cataldi, Leiva, Berisha, André Anderson, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi. (IN ATTESA DEI CONVOCATI UFFICIALI)

INDISPONIBILI: Lukaku, Wallace, Durmisi, Jony

SQUALIFICATI: –

DIFFIDATI: –