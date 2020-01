Tempo di lettura: < 1 minuto

BERESZYŃSKI LAZIO SAMPDORIA INTERVISTA – Tra pochi minuti all’Olimpico di Roma andrà in scena Lazio-Sampdoria. I biancocelesti, in un momento d’oro, puntano all’undicesima vittoria di fila per insidiare l’Inter al secondo posto. La Samp, dal canto suo, sta rinascendo dopo un avvio difficile. Ai microfoni della radio ufficiale della Lazio è intervenuto Bereszyński. Ecco le sue parole.

La determinazione della Sampdoria

“Le ultime due partite ci hanno dato molta fiducia, soprattutto il 5-1 contro il Brescia. Meritiamo un’altra classifica e vogliamo dimostrarlo. La Lazio è forte e gioca bene, ha una squadra da zona Champions League ma vogliamo tornare a casa con dei punti in più.”