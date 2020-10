Tempo di lettura: < 1 minuto

SAMPDORIA FERRERO INTERVISTA – Sabato alle 18:00, la Lazio affronterà la Sampdoria nell’anticipo del Marassi. Il presidente dei blucerchiati, Massimo Ferrero ha parlato così della situazione stadi e non solo, ai microfoni di Radio 1.

Le parole di Massimo Ferrero

“Una cosa che non ho mai capito. Ci sono dei professoroni che fanno una cosa che non si può dire, paragonano le discoteche agli stadi. Ma se all’Olimpico metti 20mia persone in uno stadio da 70mila non le vedi nemmeno. Lo stadio Marassi di Genova porta 45mila persone, se ne fai entrare 15mila non le vedi. Dobbiamo riportare le gente allo stadio”.

Sindaco di Roma

“Me lo hanno già proposto 4 anni fa. Io vorrei fare una cosa serissima, andare da solo con una lista civica. Lo slogan? Vota Ferrero per un voto sincero…”

