Un volto a sorpresa durante il ritiro: di chi si tratta

Un giocatore inatteso ha preso parte alla prima giornata di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio: Sanà Fernandes ha preso parte alla seduta pomeridiana di allenamento, pur non risultando convocato al ritiro di Formello.

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Sorpresa a Formello: c’è anche Sanà Fernandes durante la seduta pomeridiana della Lazio

Artistico, Cancellieri, Dia, Noslin, Ratkov, Zaccagni, Serra: questi gli attaccanti ufficialmente convocati da Gennaro Gattuso per la prima fase del ritiro precampionato della Lazio. E mentre la presenza del centravanti olandese era comunque prevedibile, in quanto guarito dall’influenza, la comparsa di Sanà Fernandes è stata un’assoluta sorpresa. Il classe 2006 portoghese, infatti, non risultati nella lista dei calciatori chiamati a svolgere l’allenamento sotto di comandi di “Ringhio”. Ciononostante, è stato aggregato in prima squadra, dopo la stagione trascorsa in Primavera.

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