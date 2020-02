Tempo di lettura: < 1 minuto

SANREMO GEORGINA RODRIGUEZ – Da sottolineare il generoso gesto di Georgina Rodriguez. Infatti, la showgirl argentina, ospite di Sanremo ieri sera ha deciso di donare la sua ricompensa all’ospedale Regina Margherita, centro infantile di Torino.

Georgina Rodriguez

La giovane modella, che ieri ha partecipato alla terza serata di Sanremo, sembrerebbe voler devolvere in beneficenza tutta la cifra pattuita per la sua esibizione, il cui totale si aggira sui 140mila euro. Nonostante la scelta non sia stata resa pubblica, dopo l’esibizione sono giunte numerose conferme ufficiose. La cifra davvero molto importante potrà essere utilizzata dal centro pediatrico torinese per eventuali interventi di manutenzione e miglioramento delle strutture.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.